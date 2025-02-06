06.02.2025 (16:30)

Истребители смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили полеты в условиях ограниченной видимости



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Истребители смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили полеты в условиях ограниченной видимости

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили комплекс упражнений в сложных метеорологических условиях при ограниченной видимости.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики-истребители самолетов Су-33 и Су-30СМ отработали элементы перехвата неманевренной воздушной цели в облаках и другие элементы простого пилотажа в условиях ограниченной видимости.

Помимо этого, экипажи истребителей отработали взлет и посадку на заснеженные аэродромы, навигацию в условиях ограниченной видимости, а также взаимодействие с наземными службами обеспечения.

Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности, что позволило минимизировать риски и обеспечить успешное выполнение летной смены.

Заполярье традиционно считается одним из самых сложных регионов для выполнения полетов. Низкие температуры, сильные ветра, ограниченная видимость и частые осадки создают дополнительные сложности для летчиков и наземных служб обеспечения.

В течении летной смены было совершено более двадцати самолетовылетов. После выполнения плановых полетов летчики вернулись на аэродромы постоянного базирования.

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