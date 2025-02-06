06.02.2025 (15:30)

В Забайкалье военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа приняли участие в тренировке по управлению ракетными ударами

В Забайкальском крае с военнослужащими ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялась тренировка по управлению ракетными ударами.

В ходе мероприятия боевой подготовки ракетчики в составе стартовой батареи совершили марш в назначенный район с преодолением условно зараженного участка местности и отражением нападения условной диверсионно-разведывательной группы. При этом механики-водители закрепили навыки вождения крупногабаритных тягачей с маневрированием в ограниченном пространстве.

По прибытии в позиционный район боевые расчеты провели мероприятия по развертыванию техники с марша, перегрузке ракет, организации взаимодействия, всестороннего обеспечения и связи.

В дальнейшем получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили объекты условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски ракет (без расхода боеприпасов).

В тренировке были задействованы самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие ОТРК «Искандер».

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