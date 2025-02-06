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06.02.2025 (15:00)

На военной базе ЮВО в Армении определились победители чемпионата по волейболу

В Республике Армения завершился открытый чемпионат военной базы Южного военного округа (ЮВО) по волейболу.

По результатам турнира первое место заняла команда пограничного отряда ФСБ России в Армении, «серебро» завоевала команда 1-го мотострелкового батальона, на третьем месте – команда разведывательной роты соединения.

Команда-победитель награждена кубком и медалями, военнослужащие из состава команд-призёров были награждены медалями и грамотами спортивного комитета военной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения
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