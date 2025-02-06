06.02.2025 (14:00)

Мотострелки ЮВО уничтожили группу условного противника на полигоне в Ростовской области

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области прошли плановые занятия по огневой подготовке с личным составом 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО.

В рамках проведения контрольных стрельб, военнослужащие отработали ведение огня с места и в движении по появляющемся и неподвижным целям, со сменой огневой позиции, из штатного стрелкового оружия – автомата Калашникова.

Перед практической частью мотострелки прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности. Личный состав сдал нормативы по неполной разборке и сборке автомата, а также отработал снаряжение магазина боеприпасами на время.

Всего к плановому занятию по огневой подготовке было привлечено более 50 военнослужащих соединения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице