06.02.2025 (13:00)
Военнослужащие ЮВО отработали элементы экстремального вождения гусеничной техники
Механики-водители гусеничной техники соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, отработали экстремальное вождение боевых машин.
На маршруте военнослужащие преодолели естественные и искусственные препятствия, такие как противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы, спуски.
Кроме этого, военные водители выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. На протяжении всего маршрута для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись средства имитации.
Целью занятий является совершенствование одиночной подготовки водительского состава. В мероприятиях приняло участие свыше 100 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 10 единиц военной техники.