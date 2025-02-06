06.02.2025 (13:00)

Военнослужащие ЮВО отработали элементы экстремального вождения гусеничной техники

Механики-водители гусеничной техники соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, отработали экстремальное вождение боевых машин.

На маршруте военнослужащие преодолели естественные и искусственные препятствия, такие как противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы, спуски.

Кроме этого, военные водители выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. На протяжении всего маршрута для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись средства имитации.

Целью занятий является совершенствование одиночной подготовки водительского состава. В мероприятиях приняло участие свыше 100 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 10 единиц военной техники.

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