06.02.2025 (11:30)

Подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение у побережья Камчатки

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Магадан» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил глубоководное погружение (ГВП) на глубину 240 метров в акватории Авачинского залива.

В рамках отработки мероприятий боевой подготовки в ходе ГВП была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах.

После успешного выполнения подводной части упражнения экипаж подлодки «Магадан» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с Планом боевой подготовки флота.

Выполнение задачи в море обеспечивали корвет «Гремящий» и спасательное судно «Георгий Козьмин».

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