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06.02.2025 (12:00)

Военнослужащие штурмовых подразделений гвардейской общевойсковой армии ВВО оттачивают навыки по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника

Военнослужащие штурмовых подразделений гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, заключившие первые контракты минобороны России, оттачивают навыки по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника.

На полигоне «Сергеевский» военнослужащие в составе штурмовых групп отрабатывают различные сценарии по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника, а также тренируются в стрельбе из различных видов стрелкового вооружения.

Под руководством опытных инструкторов, за плечами которых не одна успешно выполненная боевая задача, бойцы оттачивают до автоматизма все возможные варианты действий и ситуаций, которые могут произойти в реальном бою.

Во время прохождения занятия, военнослужащие штурмуют, после этого удерживают блиндажи и окопы противника, отрабатывают оказание первой помощи и эвакуацию раненых с поля боя.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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