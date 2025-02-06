06.02.2025 (11:00)

В столице островного региона стартовал первый день чемпионата ВВО по военно-прикладному спорту биатлону

В столице островного региона стартовал первый день чемпионата Восточного военного округа (ВВО) по биатлону.

Мужчины, пробежали лыжную гонку на дистанции 5 километров классическим стилем на лыжах со стрельбой на двух огневых рубежах.

Женщинам, также предстояло преодолеть лыжную трассу на 5 километров только в отличии от мужчин в свободном стиле на лыжах спортивного образца со стрельбой на двух огневых рубежах.

Победителем в гонке на 5 км со стрельбой определяется участник, показавший лучший результат на финише и имеющий меньшее количество штрафного времени по результатам стрельбы.

В случае, когда два или несколько участников покажут одинаковый результат. лучшее место определяется участнику, имеющему лучший результат в гонке, в стрельбе, затем имеющему большее количество выбитых очков в стрельбе.

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