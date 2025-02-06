06.02.2025 (10:00)
В Забайкальском крае в одном из военных городков Читинского гарнизона введена в эксплуатацию новая котельная
В Забайкальском крае в одном из военных городков Читинского гарнизона введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная. Она была сооружена подрядной организацией в течение полугода.
Новый объект коммунального хозяйства полностью автоматизирован, в нем установлено современное котловое оборудование, которое позволяет обеспечивать теплоносителем все объекты военного городка, включая жилой фонд, административные здания и другие эксплуатируемые сооружения.
Кроме того, конструкцией предусмотрена автоматическая подача угля и шлакоудаление. Котельная оснащена как основным, так и резервным оборудованием.
Установленное оборудование просто в эксплуатации и обслуживании, что является основным фактором для безаварийной эксплуатации и бесперебойной подачи тепла.