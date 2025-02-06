06.02.2025 (09:00)

На котельных жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) сформирован нормативный запас топлива

В рамках проведения комплекса мероприятий при прохождении отопительного периода 2024-2025 года, жилищно-коммунальной службой № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) заключены государственные контракты на поставку твердого и жидкого котельного топлива, согласно которым на прикотельных складах еженедельно пополняется нормативный запаса топлива.

Своевременные поставки топлива, учёт нормативного запаса на прикотельных складах теплогенерирующих объектов позволяют обеспечить прохождение отопительного сезона в военных городках Забайкальского края.

Температура теплоносителя, подаваемого на эксплуатируемые объекты, соответствует графику прохождения отопительного периода.

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