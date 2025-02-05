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05.02.2025 (23:15)

На Балтийском флоте проведен День безопасности дорожного движения

В городе Балтийск, в соединениях и воинских частях Балтийского флота, инспекторами 261 ВАИ (территориальной) проведен день безопасности дорожного движения.

Основная цель мероприятия заключается в улучшении работы органов военного управления и командиров всех уровней по предотвращению дорожно-транспортных происшествий при использовании служебных и личных автомобилей, а также в обеспечении безопасности на дорогах для детей, военнослужащих и гражданских лиц, чтобы избежать гибели и травм.

В рамках Дня безопасности дорожного движения с водителями проведены занятия со сдачей зачетов на знание Правил дорожного движения и изучению требований безопасности по управлению автомобильной техникой. К занятиям были привлечены военнослужащие Балтийского флота по призыву и контракту, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

Кроме того, инспекторы 261-й военной автомобильной инспекции (территориальной) 11-й военной автомобильной инспекции (региональной) Ленинградского военного округа провели занятия для военнослужащих-водителей и владельцев личного автотранспорта. На этих занятиях обсуждались вопросы соблюдения правил проезда участков дорог вблизи образовательных учреждений, перевозки детей, а также использование детских кресел и ремней безопасности. Военные автоинспекторы совместно с инспекторами Госавтоинспекции осуществили контроль за соблюдением правил дорожного движения на подъездах к учебным заведениям в городах Калининград и Балтийск, уделяя особое внимание проезду пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Безопасность
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