05.02.2025 (23:30)

Курсанты ТВВИКУ провели профориентационную встречу со школьниками

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), являющиеся участниками специальной военной операции (СВО), провели профориентационную встречу со школьниками. Мероприятие прошло в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Будущие офицеры рассказали о своём участии в СВО, решении связать свою жизнь со службой Родине. Особое внимание курсанты уделили порядку поступления в ТВВИКУ и особенностях обучения в училище. Кроме того, гости отметили, что государство обеспечивает военнослужащих по контракту и членов их семей рядом льгот и социальных гарантий, которые также доступны курсантам. На протяжении всего мероприятия юные тюменцы смогли задать все возникшие вопросы, получить рекомендации по подготовке к поступлению, а также ребятам напомнили значение понятий «честь» и «достоинство».

Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Основная цель – это профориентация школьников и популяризация военной службы в глазах подрастающего поколения.

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