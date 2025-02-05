05.02.2025 (21:45)

Передовой опыт СВО по захвату опорных пунктов противника применили военнослужащие ЦВО на занятиях по боевой подготовке в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по захвату опорных пунктов «противника», применив тактику, успешно зарекомендовавшую себя в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Занятия по боевой подготовке проводились на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

В ходе занятий военнослужащие под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт СВО, изучили тактику незаметного подхода к опорным пунктам условного противника и на практике отработали действия в ходе штурма укрытий в составе малых огневых групп. Бойцы отточили навыки обращения с оружием в условиях ведения боя в окопах и блиндажах, а также отработали стрельбу из-за углов и с различных положений. Кроме этого, были рассмотрены вопросы взаимодействия огневых групп с расчётами беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскими подразделениями.

Для качественной подготовки личного состава на полигоне были оборудованы опорные пункты условного противника, с укрытиями, огневыми точками и ходами сообщения, которые максимально соответствуют реальным позициям в зоне (СВО).

Практическая отработка тактики действий по штурму опорных пунктов «противника» позволяет максимально подготовить личный состав к боевой обстановке и повысить эффективность выполнения поставленных задач.

На занятиях по боевой подготовке принимало участие более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице