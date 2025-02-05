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05.02.2025 (20:15)

Военнослужащие ЦВО отработали навыки горной подготовки в Красноярском крае

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к практическим занятиям по горной подготовке в предгорьях Западного Саяна в условиях низких температур.

Военнослужащие в рамках занятий повышают свое мастерство в выполнении специальных задач по горной и горнолыжной подготовке. Они выполняют упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 в условиях высокогорья в составе отделения, оттачивают навыки в поиске пострадавшего в лавине, передвижению на лыжах в связке, спуску по склону с использованием закрепленной веревки, транспортировке пострадавшего и ряд других нормативов. Особое внимание при подготовке уделяется выполнению стрельб из автомата Калашникова АК-74 из различных положений. Кроме этого, военнослужащие проходят курс выживания в условиях гор и тайги, где им приходиться организовывать место ночёвки и организации питания.

По завершению курса обучения военнослужащие получат разряд по горной подготовке в зимних условиях.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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