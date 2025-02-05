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05.02.2025 (19:45)

Российские экипажи вертолетов Ми-8МТВ5-1 и Ми-24 отработали поиск и ликвидацию условного противника в горах Таджикистана

Российские экипажи авиационной группы 201-й военной базы выполнили учебно-тренировочные полеты на транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24 в условиях высокогорья Таджикистана.

В ходе полетов вертолетчики отработали ведение воздушной разведки объектов и целей условного противника в горной и равнинной местности, а также в труднодоступных районах высокогорья. В воздушном районе горного полигона Ляур экипажи на предельно малых высотах осуществили условные пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» по скоплению техники и живой силе условного противника.

Кроме того, летчики отработали навыки пилотирования при прохождении горных ущелий, облете вершин и скальных участков, а также посадку вертолетов на площадки, расположенные на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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