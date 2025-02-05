05.02.2025 (21:30)

С военнослужащими Ленинградского военного прошло занятие по армейской тактической стрельбе

В рамках проведения учебного сбора с командирами взводов Ленинградского военного округа был пройден курс подготовки по армейской тактической стрельбе. Под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, занятия прошли на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Для успешного выполнения поставленных задач офицеры отработали нормативы по скрытному перемещению между боевыми позициями, выполнили стрельбы из различных положений, в том числе стоя, лежа, с колена, в движении по статическим и динамическим мишеням, расположенным на расстоянии от 25 до 200 метров. Кроме этого личный состав отработал навыки стрельбы по условным беспилотным летательным аппаратам.

Эти навыки необходимы для дальнейшего выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции и обучения личного состава при подготовке на полигонах.

Тренировки по армейской тактической стрельбе направлены на совершенствование навыков успешного поражения цели из штатного оружия в условиях постоянно меняющейся обстановки, а также улучшения реакции и навыков скоростной стрельбы.

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