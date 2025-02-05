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05.02.2025 (21:15)

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат Ленинградского военного округа по армейскому рукопашному бою

В Санкт-Петербургском Центре адаптивного спорта прошел Чемпионат Ленинградского военного округа по армейскому рукопашному бою, в котором приняло участие более 150 военнослужащих из 9 субъектов Российской Федерации.

Военнослужащие представили воинские части из Калининградской, Мурманская, Вологодская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия, Коми, Ленинградской области, города Санкт-Петербург, а также сборные команды высших военных учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона.

Торжественная церемония открытия началась с приветственного слова временно исполняющего обязанности начальника штаба округа генерал-майора Михаила Лысенко. Он пожелал удачи участникам соревнований и обратил внимание на соблюдение правил проведения чемпионата. В торжественной церемонии открытия приняли участие рота почетного караула и оркестр штаба военного округа.

Соревнования прошли по схеме до двух поражений в каждой весовой категории. Судейство поединков осуществляют судьи высшей судейской категории. Победители и призёры по результатам состязания были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, из числа наиболее подготовленных спортсменов будет сформирована команда, которая представит ЛенВО на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Соревнования
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