05.02.2025 (21:15)

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат Ленинградского военного округа по армейскому рукопашному бою

В Санкт-Петербургском Центре адаптивного спорта прошел Чемпионат Ленинградского военного округа по армейскому рукопашному бою, в котором приняло участие более 150 военнослужащих из 9 субъектов Российской Федерации.

Военнослужащие представили воинские части из Калининградской, Мурманская, Вологодская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия, Коми, Ленинградской области, города Санкт-Петербург, а также сборные команды высших военных учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона.

Торжественная церемония открытия началась с приветственного слова временно исполняющего обязанности начальника штаба округа генерал-майора Михаила Лысенко. Он пожелал удачи участникам соревнований и обратил внимание на соблюдение правил проведения чемпионата. В торжественной церемонии открытия приняли участие рота почетного караула и оркестр штаба военного округа.

Соревнования прошли по схеме до двух поражений в каждой весовой категории. Судейство поединков осуществляют судьи высшей судейской категории. Победители и призёры по результатам состязания были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, из числа наиболее подготовленных спортсменов будет сформирована команда, которая представит ЛенВО на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице