06.02.2025 (05:10)

В Йошкар-Олинском ракетном соединении пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Йошкар-Олинском ракетном соединении пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования

В Йошкар-Олинском соединении Ракетных войск стратегического назначения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

Расчеты ПГРК «Ярс» выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие решают вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам.

В ходе маневренных действий подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс». Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

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