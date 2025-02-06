06.02.2025 (08:30)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов и укрепленные позиции с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов и укрепленные позиции с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в зоне поведения СВО.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы не дают возможности противнику перевести дух. Они уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ боевиков ВСУ.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» в зоне проведения СВО на Харьковском направлении уничтожили точки запуска FPV-дронов, укрепленные позиции противника с живой силой ВСУ, тем самым оказали поддержку штурмовым подразделениям.

Благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов БпЛА разведчиков удалось подавить точки запусков FPV-дронов и корректировщиков вражеского огня, образовав «коридор» для наших штурмовых групп.

На кадрах, военнослужащие артиллерийского подразделения, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

После проведения пристрелочного пуска и получения необходимых корректировочных данных, расчёт нанёс огневое поражение в заданный квадрат.

Кадры объективного контроля, получаемые с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

После выполнения задачи боевые машины тут же меняют огневую точку.

Из-за своей высочайшей эффективности и огневой мощи на «Грады» все время охотятся дроны противника. Поэтому реактивщики на месте долго не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха ни днём, ни ночью.

Также на кадрах в ходе отработки боевой задачи один из номеров расчёта, который контролировал воздушное пространство, обнаружил вражеский FPV-дрон. БпЛА начал пикировать в машину, но был сбит прицельным огнём из стрелкового оружия. После чего расчётом боевой машины были сбиты ещё три дрона.

Как только угроза появления БпЛА противника была нейтрализована, к месту падения обломков дронов прибыла инженерно-сапёрная группа. Силами саперов были ликвидированы неразорвавшиеся боеприпасы.

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