06.02.2025 (08:00)

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ на освобожденных территориях в зоне проведения СВО

Военнослужащие инженерных подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе проведения специальной военной операции продолжают проводить разминирование освобожденных территорий в Луганской Народной Республике от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов ВСУ.

Группы разминирования инженерного саперного полка совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего инженеры приступают к очистке от взрывоопасных предметов.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности.

В этот раз в управление полка поступила заявка от администрации одного из районов ЛНР на проведение разминирования.

Поиск взрывоопасных предметов происходил по внешним демаскирующим признакам, с помощью штатных средств, а также визуального контроля.

После осмотра территории командиром группы было принято решение на уничтожение обнаруженных неразорвавшихся боеприпасов ВСУ накладными зарядами.

Такие выезды для специалистов группы далеко не единичны. Местные жители очень часто находят опасные «подарки» от ВСУ в непосредственной близости от своих жилищ, сельскохозяйственных объектов, в местах общего пользования.

Во время наступательных действий у саперов работы особенно много – после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва.

Каждая обезвреженная мина – еще один шаг, приближающий к мирной жизни. Саперы несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности. Ежедневно они рискуют жизнью, смотря смерти в глаза. Такая у них работа – без права на ошибку.

На передовой все военнослужащие - одна семья, товарищество, где все помогают и прикрывают друг друга, и каждый знает «свой манёвр».

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