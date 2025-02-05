05.02.2025 (20:40)

Статс-секретарь–заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева приняла участие в видеоконференции, посвященной запуску пилотного проекта «Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов»

Статс-секретарь–заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева приняла участие в видеоконференции, посвященной первому занятию для студентов и врачей гражданских организаций в рамках пилотного проекта «Хирургический практикум. Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов».

Также в режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Бадма Башанкаев, директор ММНКЦ им. С.П. Боткина, президент Общероссийской общественной организацией «Российское общество хирургов» Алексей Шабунин, главный хирург Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Игорь Онницев.

«Помощь раненым и пострадавшим оказывают как в госпиталях Минобороны, так и в стационарах Минздрава России, а значит, сегодня мы должны выстроить эффективный диалог и обмен опытом между военными и гражданскими специалистами», отметила Анна Цивилева в своем выступлении в ходе видеоконференции.

Первый практикум провели военные хирурги, имеющие опыт проведения операций в зоне СВО, из госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова для врачей и студентов на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова для более чем 200 врачей из семи регионов страны. Планируется что подобные практикумы будут проведены во всех федеральных округах.

Замглавы российского военного ведомства добавила, что проект «Хирургический практикум. Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов», который стартует сегодня «это уникальная возможность для гражданских специалистов перенять передовые методы и технологии, отработанные в реальных боевых условиях. Это возможность научиться не только спасать жизни, но и делать это максимально эффективно, даже в самых сложных обстоятельствах».

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