06.02.2025 (07:00)

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и живую силу противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и живую силу противника

Артиллеристы-казаки группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укреплённых позиций и пунктов управления БпЛА ВСУ в Херсонской области.

Подразделением воздушной разведки были выявлены боевики ВСУ, передвигавшихся на автомобиле к зданию, где через несколько часов появилась антенна для управления FPV дронами. Координаты расположения пункта управления БпЛА националистов были переданы артиллерии.

Военнослужащие артиллеристы получили команду, в считанные минуты развернули, навели орудие и точным выстрелом уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ.

Буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б» - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28 км осколочно-фугасными снарядами и до 33 км активно-реактивными.

Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведётся с помощью воздушной разведки БпЛА. Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

За личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения СВО, весь личный состав расчета награжден государственной наградой медалью Суворова.

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