06.02.2025 (06:30)
Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ из Новороссийска уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье
В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл замаскированные позиции ВСУ с личным составом и передал информацию на командный пункт артиллерии.
После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и данных разведки, расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» Новороссийской артиллерийской бригады ВДВ нанесли удар по выявленным целям.
Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применялись осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.