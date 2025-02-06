06.02.2025 (06:30)

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ из Новороссийска уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ из Новороссийска уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье

В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл замаскированные позиции ВСУ с личным составом и передал информацию на командный пункт артиллерии.

После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и данных разведки, расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» Новороссийской артиллерийской бригады ВДВ нанесли удар по выявленным целям.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применялись осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

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