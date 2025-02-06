06.02.2025 (06:00)

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск из РСЗО «Град» осуществили пуски агитационных снарядов по позициям ВСУ на Дзержинском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск из РСЗО «Град» осуществили пуски агитационных снарядов по позициям ВСУ на Дзержинском направлении СВО

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» выполнили стрельбу 122-мм агитационными снарядами по позициям ВСУ на Дзержинском направлении СВО.

Артиллеристы выдвинулись в район боевого применения и произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 122- мм по позициям ВСУ, находящимся на удалении более 25 км.

«Сегодня у нас задача стоит отработать агитационными снарядами. Миссия заключается в том, чтоб противник сложил оружие, кто не желает воевать, сохранить свою жизнь, вернуться домой живым. Работаем довольно часто так», - рассказал командир взвода с позывным «Птаха».

Агитационные снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. Каждый такой снаряд содержит в себе 1 тыс. листовок формата А5 с призывом о добровольном сложении оружия военнослужащими ВСУ и сдаче их в плен, что позволит сохранить жизнь и гарантирует возвращение домой к своим родным и близким. Каждый такой боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет, а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели.

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