06.02.2025 (05:30)

Специалисты ремонтного подразделения группировки войск «Юг» оперативно восстанавливают поврежденную в боях технику и вооружение



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты ремонтного подразделения группировки войск «Юг» оперативно восстанавливают поврежденную в боях технику и вооружение

Специалисты ремонтного батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск занимаются бесперебойным обслуживанием и ремонтом вооружения, военной и специальной техники, поврежденной в ходе боев, а также требующей планового или капитального ремонта.

Оборудуют технику средствами дополнительной защиты от подрывов и сбросов. Устанавливают «мангалы», защищающие от FPV-дронов и сбросов. Наваривают дополнительную защиту на днище БМП, которая при подрыве принимает основную ударную волну на себя, а машинное отделение, трансмиссия и личный состав при этом остаются целы.

«Эвакуация, ремонт, восстановление, приведение техники в боевое состояние. Вот можете наблюдать сейчас непосредственно происходит установка дополнительной защиты днища от так называемых тээмок, то есть противотанковых мин. Очень эффективное средство. Зарекомендовало себя оно в бою. Неоднократно оно доказало свою эффективность. Мехводы благодарны. Сохраняется целый корпус, взрывная волна не проходит в боевое машинное отделение и экипаж, ну и, естественно, в моторно-трансмиссионный отдел, все остается целым», - рассказал механик-водитель Александр.

Благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта, проводятся восстановительные работы любой сложности.

Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

Заключительный этап работы ремонтников – проверка качества. Боевые машины прибывают на площадку, где проверяется исправность узлов и агрегатов. Возле ремонтной мастерской для этого есть специальный полигон, где техника проходит обкатку в различных режимах по пересечённой местности.

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