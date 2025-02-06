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06.02.2025 (05:00)

Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БпЛА «Shark» ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Shark» ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БпЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК «Стрела-10».

Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Shark».

«Обстановка нормальная, позитивная, БпЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает и приступаем к работе», –рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.

Из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БпЛА зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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