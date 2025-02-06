06.02.2025 (05:00)

Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БпЛА «Shark» ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БпЛА «Shark» ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Shark» ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БпЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК «Стрела-10».

Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Shark».

«Обстановка нормальная, позитивная, БпЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает и приступаем к работе», –рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.

Из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БпЛА зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.

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