06.02.2025 (05:00)
Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БпЛА «Shark» ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Shark» ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БпЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК «Стрела-10».
Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Shark».
«Обстановка нормальная, позитивная, БпЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает и приступаем к работе», –рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.
Из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных БпЛА зенитчики постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.