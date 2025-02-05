05.02.2025 (17:40)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведён День открытых дверей

В Михайловской военной артиллерийской академии проведено профориентационное мероприятие – День открытых дверей.

В Белом зале академии состоялась встреча молодёжи, их родных и близких с руководящим составом академии. На встрече рассказали о порядке поступления в академию. Военные специалисты высокого уровня ответили на заданные вопросы и дали рекомендации, как лучше подготовиться к сдаче приёмных экзаменов, рассказали о перспективах, открывающихся перед офицерами в ходе военной службы и после её окончания. Юношей, кто своим призванием считает стать защитником Отечества, интересовали особенности военных специальностей, приобретаемых после окончания академии. Они оценили и то, что они одновременно приобретут и гражданскую специальность соответствующей квалификации «инженер».

Дальнейшее знакомство с историей кузницы артиллерийских кадров продолжилось в музее академии. Экскурсантов впечатлили имена выдающихся военачальников, деятелей науки и искусства служивших, обучавшихся или преподававших в прославленной академии. Они с интересом осмотрели уникальные экспонаты, с каждым из которых связан увлекательный факт, о которых им рассказал заведующий музеем.

Знакомство с учебно-материальной базой академии завершилось в учебной аудитории кафедры. Преподаватель с богатым опытом службы в войсках поделился своими профессиональными знаниями с гостями академии об образцах вооружения и военной техники, реактивной, буксируемой и самоходной артиллерии.

Посетившие День открытых дверей авторитетного военного вуза отметили практическую пользу такого мероприятия, послужившего отличным дополнением сведений, получаемых о ней на сайте академии и из печатных средств массовой информации.

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