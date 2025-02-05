05.02.2025 (22:30)
В Калининградской области с разведчиками БФ проведено специальное занятие по маскировке
На полигоне в Калининградской области с военнослужащими разведывательных подразделений Балтийского флота проведены специальные занятия по маскировке.
В рамках занятия разведчики выбирали безопасный маршрут для следования к позициям условного противника, отработали порядок выдвижения личного состава в соответствии с особенностями местности.
Под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие отработали навыки бесшумного передвижения в условиях лесисто-болотистой местности, а также маскировку с использованием штатных и подручных средств.
В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по установке каналов связи с вышестоящим руководством и выполнили передачу данных о позициях условного противника.
В мероприятиях боевой подготовки приняло участие свыше 200 военнослужащих разведподразделений.