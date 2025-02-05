05.02.2025 (23:00)

На Балтийском флоте прошла тренировка по противодействию беспилотным летательным аппаратам

В Калининградской области с расчетами по борьбе с БЛА Балтийского флота проведена плановая тренировка по отражению условного нападения ударных БЛА на базу хранения вооружения и военной техники.

В рамках проводимого занятия военнослужащие отработали навыки по борьбе с ударными БЛА с помощью крупнокалиберных пулеметов, станций радиопомех и зенитного вооружения. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществили поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерных низколетящих целей, а расчеты крупнокалиберных пулеметов поразили обнаруженные БЛА.

В свою очередь расчеты ПЗРК на специализированных полигонах флота учились поражать воздушные цели условного противника. В ходе боевых стрельб расчеты комплексов успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали различные виды ударных БЛА противника. Мишени позволили отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения.

Исходя из опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам проводятся регулярно – как в составе малых подразделений, так и в составе рот и батальонов.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано около 300 военнослужащих.

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