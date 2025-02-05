05.02.2025 (19:30)

Дивизия ракетных кораблей Северного флота отметила очередную годовщину со дня образования

Сегодня в главной базе Северного флота Североморске состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине со Дня образования ордена Ушакова 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

На плацу дивизии было зачитано обращение командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова к личному составу соединения. В нём говорится о том, что за годы своей истории соединение прошло славный путь становления и развития, стало настоящей школой боевого мастерства, морской выучки и патриотизма для многих поколений моряков-североморцев.

Командующий флотом отметил весомый вклад личного состава дивизии в повышение боевой готовности Военно-Морского Флота России и решение поставленных перед ним задач и пожелал морякам новых свершений и дальнейших успехов в благородном деле служения нашему Отечеству.

Военнослужащих соединения поздравил и командир дивизии капитан 1 ранга Владислав Малаховский. Он отметил, что моряки соединения решают важнейшие государственные задачи не только вдали от родных берегов, но и в составе подразделений Северного флота, которые сражаются на передовой в зоне специальной военной операции.

«С начала СВО более ста наших сослуживцев награждены государственными наградами Российской Федерации», - подчеркнул командир соединения.

На построении были объявлены Указы Президента Российской Федерации о награждении военнослужащих соединения государственными наградами. В их числе - два ордена Мужества, медали Ушакова и Жукова.

Ряд военнослужащих в честь годовщины со Дня образования соединения были поощрены командиром дивизии грамотами.

История дивизии напрямую связана с историей создания в тяжелые послевоенные годы 120-й бригады эскадренных миноносцев, в последующем переформированной в 120 бригаду ракетных кораблей.

В настоящее время дивизия ракетных кораблей является самым крупным и мощным соединением Военно-Морского Флота России. В составе дивизии – корабли дальней океанской зоны, новейшие фрегаты, на вооружении которых высокоточное ракетное оружие большой дальности, ракетные крейсеры, корабли с ядерными энергетическими установками, тяжелый авианесущий крейсер.

На дивизии, как нигде ярко переплетены история флота и современность. Это зримо в названиях кораблей: «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», «Пётр Великий», «Адмирал Нахимов», «Маршал Устинов», «Адмирал Ушаков», «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Головко».

С дивизией неразрывно связана летопись освоения авианесущих крейсеров и надводных кораблей с ядерной энергетической установкой. Соединение одним их первых освоило и успешно применяет новейшие фрегаты океанской зоны, современное высокоточное ракетное оружие, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Корабли соединения гордо несут Андреевский флаг по просторам Мирового океана и представляют Военно-Морской Флот России в самых различных регионах. В настоящее время один из кораблей соединения – фрегат «Адмирал Головко» - выполняет задачи дальнего похода в Средиземноморье.

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