05.02.2025 (22:00)

На Балтийском флоте стартовал месячник сплочения воинских коллективов

В течение всего февраля, в рамках месячника, пройдет комплекс мероприятий по поддержанию высокого морально-психологического состояния личного состава и здорового нравственного климата в воинских подразделениях.

Главными задачами месячника является совершенствование деятельности командиров всех уровней по сплочению воинских коллективов и профилактике преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих, активизация деятельности должностных лиц в вопросах правового воспитания военнослужащих. Особое внимание будет уделено повышению роли и значения старшинского состава в укреплении правопорядка в воинских коллективах. и помощи к адаптации в воинских коллективах и укрепления морально-психологического состояния военнослужащих призыва «Осень – 2024».

На кораблях, в соединениях и воинских частях будут проводиться анонимные анкетирования, направленные на всестороннее изучение индивидуальных психологических особенностей военнослужащих молодого пополнения, их нужд и запросов, что даст возможность командирам предотвратить преступления и происшествия в подразделениях, а также обеспечить сохранность жизни и здоровья подчиненных.

Также в частях пройдут недели правовых знаний с участием руководящего состава соединений и частей, военно-учебных заведений, а также представителей военных прокуратур, военных следственных органов и военных судов.

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