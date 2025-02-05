05.02.2025 (21:00)
В Военной академии РВСН имени Петра Великого пройдет День открытых дверей
15 февраля в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого пройдет день открытых дверей. Начало мероприятия в 11:00.
Гостям академии представят обновленную инфраструктуру учебного заведения. День открытых дверей позволит абитуриентам ознакомиться с историей вуза, организацией учебного процесса, жизнью и бытом курсантов. Представители академии расскажут об условиях поступления в учебное заведение в 2025 году.
Абитуриентам продемонстрируют перспективные тренажерные, мультимедийные и интерактивные системы, на которых проходят обучение будущие офицеры. В специализированных классах представители вуза покажут элементы занятий по 3D-моделированию ракетных комплексов. Также преподаватели академии представят современные тренажерные системы подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов, широко применяемых в войсках.
Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению учеными вуза был разработан Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения». Он был утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Также все пятикурсники академии проходят курс подготовки по пилотированию FPV-дронов. В академии идет работа по развитию учебно-материальной базы, что позволяет сформировать у курсантов практический навык пилотирования БпЛА. Объем подготовки составляет около 50 часов учебных занятий.
Зал и аудитории вуза представляют собой учебно-научную платформу для проведения всех видов занятий со всеми категориями обучающихся. В настоящее время Военная академия РВСН и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и для других родов войск.