05.02.2025 (21:00)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого пройдет День открытых дверей

15 февраля в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого пройдет день открытых дверей. Начало мероприятия в 11:00.

Гостям академии представят обновленную инфраструктуру учебного заведения. День открытых дверей позволит абитуриентам ознакомиться с историей вуза, организацией учебного процесса, жизнью и бытом курсантов. Представители академии расскажут об условиях поступления в учебное заведение в 2025 году.

Абитуриентам продемонстрируют перспективные тренажерные, мультимедийные и интерактивные системы, на которых проходят обучение будущие офицеры. В специализированных классах представители вуза покажут элементы занятий по 3D-моделированию ракетных комплексов. Также преподаватели академии представят современные тренажерные системы подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов, широко применяемых в войсках.

Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению учеными вуза был разработан Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения». Он был утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Также все пятикурсники академии проходят курс подготовки по пилотированию FPV-дронов. В академии идет работа по развитию учебно-материальной базы, что позволяет сформировать у курсантов практический навык пилотирования БпЛА. Объем подготовки составляет около 50 часов учебных занятий.

Зал и аудитории вуза представляют собой учебно-научную платформу для проведения всех видов занятий со всеми категориями обучающихся. В настоящее время Военная академия РВСН и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и для других родов войск.

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