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05.02.2025 (20:00)

В Башкирии с военнослужащими инженерного соединения ЦВО прошел единый день РХБ защиты

В инженерном соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Башкирии, прошел единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

Практические занятия прошли на приказарменной учебной базе. На занятиях были отработаны порядок и нормативы по надеванию противогаза ПМК-2 и общевойскового защитного комплекта ОЗК. Для специальной обработки вооружения и военной техники использовались дегазационные комплекты ДК-4. В качестве средств имитации были применены дымовые шашки, которыми задымлялись места проведения занятий.

В практических действиях приняли участие более 30 военнослужащих, было задействовано около 5 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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