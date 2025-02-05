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05.02.2025 (19:00)

Торжественное открытие экспозиции, посвященной СВО, состоялось в Музее боевой славы в штабе общевойсковой армии в Сибири

Торжественное открытие новой экспозиции, посвященной специальной военной операции, состоялось в музее боевой славы, расположенного в штабе объединения ЦВО, в Новосибирске. 

В церемонии открытия приняли участие Герой РФ участник СВО Егор Захаров, родственники и близкие Героев РФ Ильи Каркавина и Сергея Бойко, командование и личный состав общевойскового объединения ЦВО, губернатор Новосибирской области, представители депутатского корпуса, ветераны ВС РФ.

Экспозиция включает в себя уникальные экспонаты: кителя Героев РФ, образцы военной формы одежды различных подразделений, трофейные образцы оружия стран НАТО и экипировки. Также в музее организована мультимедийная зона, для проведения тематических экскурсий.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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