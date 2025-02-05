05.02.2025 (18:00)
Впервые чемпионат Воздушно-космических сил РФ по армейскому рукопашному бою состоялся в Хабаровске
В Хабаровске в период со 2 по 5 февраля 2025 года впервые прошёл чемпионат Воздушно-космических сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.
Спортивное мероприятие состоялось на базе краевого центра единоборств и было посвящено 80-летию победы в Великой отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 27-ми команд объединений, соединений, воинских частей и ВВУЗов ВКС РФ. Общее количество участников составило порядка 250-ти человек.
Статус чемпионата - мастерский, а система проведения - с выбыванием после штрафных очков.
После проведения финальных поединков в общекомандных зачётах были выявлены чемпионы и призёры соревнований по 4-м группам.
Первое место в группах заняли спортсмены из Хабаровска, Воронежа, Астрахани и Ростова-на-Дону. Серебряными призёрами в группах стали участники соревнований из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ахтубинска и г. Торжок. Бронзовые медали в группах завоевали спортсмены из Ростова-на-Дону, Краснодара, Щёлково и Оренбурга.
Организаторами мероприятия стали Дальневосточное гвардейское объединение ВВС и ПВО ВКС России, Правительство и министерство спорта Хабаровского края.