05.02.2025 (17:20)

В Чите на территории парка Дома офицеров Забайкальского края состоялся митинг, посвященный памяти Героя России - гвардии майора Романа Филиппова

В Чите в Парке культуры и отдыха Дома офицеров Забайкальского края, у памятника военным летчикам Забайкалья - многоцелевого истребителя МиГ-21, по инициативе юнармейцев военно-патриотического клуба «Патриоты Забайкалья» состоялся митинг, посвященный памяти Героя России, военного лётчика, заместителя командира эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка ВКС Вооруженных сил РФ, гвардии майора Романа Филиппова погибшего 7 лет назад в Сирийской Арабской Республике.

Среди присутствующих были ветераны военной службы и военнослужащие Читинского гарнизона, юнармейцы, представители общественных организаций, и жители Читы.

По окончании акции была объявлена минута молчания. Военнослужащие роты почётного караула Гвардейской Общевойсковой армии Восточного военного округа возложили венок к памятнику военным лётчикам Забайкалья в знак памяти о Романе Филиппове. После этого, присутствующие возложили к памятнику красные гвоздики.

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