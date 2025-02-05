05.02.2025 (16:00)

В ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВВО) оперативно устранили последствия снежного циклона

В Сахалинской области специалисты жилищно-коммунальной службы № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по Восточному военному округу) оперативно устранили последствия снежного циклона.

В связи с прохождением мощного циклона в Сахалинской области, работники жилищно-коммунальной службы № 6 находились в режиме повышенной готовности.

Дежурные диспетчера и аварийные бригады находились на рабочих местах и обеспечивали безаварийную эксплуатацию объектов жизнеобеспечения, автотранспорт с резервными источниками бесперебойного питания был в готовности прибыть к объектам коммунального назначения.

Благодаря принятым мерам по расчистке подъездных путей к теплогенерирующим и водо-снабжающим объектам, а также своевременному обеспечению запасов топлива, внештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры не допущено.

Проведена расчистка территорий социально-значимых объектов казарменно-жилищного фонда Министерства Обороны Сахалинской области (военный комиссариат и госпиталь).

В настоящее время все системы коммунальной инфраструктуры ЖКС № 6 работают в штатном режиме.

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