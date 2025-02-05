05.02.2025 (15:00)

На полигоне ВВО в Забайкалье военнослужащие совершенствуют навыки в армейской тактической стрельбе

Военнослужащие, проходящие курс интенсивной подготовки в мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), в Забайкальском крае, совершенствуют навыки в выполнении упражнений армейской тактической стрельбы.

Для проведения занятий и тренировок по данной дисциплине на территории полигона «Борзя-Новая» оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, ходами и коридорами для ведения стрельбы из различных положений.

В ходе выполнения огневых задач от военнослужащих требуется поразить цели на дальности до 50 метров с использованием автоматов АК-12.

Большинство упражнений выполняются военнослужащими из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от стандартных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.

Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует качественной подготовке личного состава для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе домов, завалов, а также городских кварталов. Она позволяет выработать необходимые практические навыки военнослужащего, такие как скорость и точность поражения целей.

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