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05.02.2025 (14:20)

Экипажи БМП военной базы ЮВО в Армении приступили к выполнению плановых стрельб

На военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Республике Армения, на высокогорном полигоне «Алагяз» военнослужащие мотострелковых подразделений приступили к выполнению плановых стрельб из штатного вооружения боевых машин пехоты.

Занятия по огневой подготовке проводятся в экстремальных условиях на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря и глубиной снежного покрова более 50 сантиментов.

Во время стрельб мотострелки отрабатывают огневое поражение условного противника на дальности от 1,5 до 2 тыс. метров. Особенностью проведения стрельб в высокогорной местности является правильный учет баллистических поправок на разряженный воздух, постоянно меняющиеся направление и сила ветра, общие погодные условия.

Занятия с военнослужащими военной базы ЮВО в Армении проходят в соответствии с планом боевой подготовки соединения на зимний период обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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