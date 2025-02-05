05.02.2025 (13:30)

Мотострелки ЮВО освоили курс тактической медицины в Северной Осетии

С военнослужащими батальонных тактических групп мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Республике Северная Осетия – Алания, были проведены занятия по тактической медицине.

Военные медики учились оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, эвакуировать раненых, преодолевали полосы препятствий, а также выполняли стрелковые упражнения.

Занятия были организованы по соревновательному принципу. Военнослужащим необходимо было по-пластунски подползти к условно раненному бойцу, наложением жгута остановить артериальное кровотечение из раны, оттащить «пострадавшего» с опасного участка в укрытие и оказать ему медицинскую помощь. Затем условно раненого эвакуировали в госпиталь на санитарном автомобиле для следующего этапа медицинской помощи.

Действия личного состава батальонных тактических групп оценивали специалисты медицинской роты и офицеры медицинской службы соединения. Все учебные вопросы были отработаны в полном объёме, цели занятий были достигнуты.

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