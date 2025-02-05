05.02.2025 (12:00)
В войсках ЮВО стартовал учебно-методический сбор с молодыми лейтенантами
На полигонах Южного военного округа (ЮВО) организовано проведение сборов с выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны России 2024 года.
Для молодых офицеров подготовлена программа, нацеленная на закрепление теоретических и практических знаний по организации повседневной деятельности подразделений, методике воспитания подчиненных, а также по проведению различных мероприятий боевой подготовки.
Особое внимание в ходе учебно-методического сбора будет уделено внедрению опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Важным вопросом в рамках подготовки будет изучение способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) противника, а также приобретения необходимых навыков в применении беспилотников и FPV-дронов.
Основной целью мероприятия является закрепление навыков, необходимых лейтенантам для выполнения своих должностных обязанностей, внедрение единых перспективных форм и методов обучения подчиненных.
К сборам, проводимым на нескольких полигонах в зоне ответственности военного округа, привлечено более 600 молодых офицеров, прибывших в соединения и воинские части ЮВО.
На завершающем этапе каждый лейтенант получит индивидуальную оценку способностей решения задач по предназначению.