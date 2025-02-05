05.02.2025 (11:00)

Военнослужащие ЮВО обучаются противодействию БпЛА на полигоне в Ростовской области

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области продолжается интенсивная подготовка военнослужащих и боевое слаживание подразделений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

«Здесь отрабатываем стендовую стрельбу, ведем стрельбу по воздушным целям, так как у нас на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БпЛА. Пытаемся донести до ребят как правильно вести по ним стрельбу. Тарелки по скорости хотя-бы чуть-чуть похожи на сам летательный аппарат, по размерам они даже чуть поменьше усложняем работу, чтобы уже в реальных боевых действиях им было намного проще работать» - рассказывает инструктор по армейской тактической стрельбе с позывном «Татарин».

Подготовка военнослужащих проводится по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков. Стрельба ведётся из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам.

Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок и в случае попадания дроби в летящую мишень, она разбивается. Также личный состав во время выполнения упражнения ведут огонь по мишеням из штатного вооружения АК-12.

После выполнения программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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