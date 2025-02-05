05.02.2025 (10:00)

Морские тральщики «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв» Тихоокеанского флота применили безэкипажный катер для поиска и обезвреживания мин

Морские тральщики (МТЩ) «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв» соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в ходе сдачи элементов задачи К-2 применили безэкипажный катер «Сканда» для поиска и обезвреживания морских мин условного противника.

В акватории Авачинского залива тральщики отработали задачи контрольно-разведывательного поиска мин условного противника. Личный состав МТЩ «Пётр Ильичёв» в ходе проделывания прохода в районе с минной опасностью сначала применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин «Диез» и гидроакустическую станцию «Ливадия», после чего спустил на воду безэкипажный катер «Сканда».

С помощью катера на дистанционном управлении личный состав тральщика идентифицировал обнаруженные плавающие мины через видеотрансляцию, после чего расчёты тральщика уничтожили их из артиллерийского комплекса АК-306. Выполнение задачи по поиску и уничтожению мин обеспечивал тральщик однотипного проекта «Яков Баляев».

Мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки ТОФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице