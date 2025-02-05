05.02.2025 (05:00)

На Северном флоте проведена тренировка отдельной береговой ракетной бригады



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Северном флоте проведена тренировка отдельной береговой ракетной бригады

В рамках тренировки по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота в отдельной ракетной бригаде проведена тренировка дивизионов береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

По легенде тренировки условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на Кольском полуострове.

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» совершили марш из пункта постоянной дислокации в учебный позиционный район.

В позиционном районе ракетчики провели развёртывание комплекса и подготовили его к боевому применению. После чего боевым расчетам была поставлена задача по нанесению ракетного удара по кораблям группировки условного противника в Баренцевом море.

Получив целеуказание, расчёты береговых ракетных комплексов выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и расположенной на удалении около 300 километров.

Подвижные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача - защита побережья.

Отдельная береговая ракетная бригада Кольской флотилии разнородных сил Северного флота является преемницей артиллерийских соединений береговой обороны, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время подтверждает свою готовность к решению задач по предназначению.

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