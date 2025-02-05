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05.02.2025 (05:00)

На Северном флоте проведена тренировка отдельной береговой ракетной бригады

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В рамках тренировки по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота в отдельной ракетной бригаде проведена тренировка дивизионов береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

По легенде тренировки условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на Кольском полуострове.

С получением  задачи по поражению корабельной группировки условного противника дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» совершили марш из пункта постоянной дислокации в учебный позиционный район.

В позиционном районе ракетчики провели развёртывание комплекса и подготовили его к боевому применению. После чего боевым расчетам была поставлена задача по нанесению ракетного удара по кораблям группировки условного противника в Баренцевом море.

Получив целеуказание,  расчёты береговых ракетных комплексов выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и расположенной на удалении около 300 километров.

Подвижные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача - защита побережья.

Отдельная береговая ракетная бригада Кольской флотилии разнородных сил Северного флота является преемницей артиллерийских соединений береговой обороны, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время подтверждает свою готовность к решению задач по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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