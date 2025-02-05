05.02.2025 (08:30)
Штурмовики группировки войск «Запад» провели занятия по организации связи в бою на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО
Специалисты отдельного батальона связи 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели занятия по организации связи в бою с военнослужащими штурмовых подразделений.
Связисты не только организуют связь в подразделениях дивизии. В их задачи входит и подготовка младших специалистов, прибывших для прохождения службы по контракту, а также военнослужащих штурмовых подразделений.
Процесс обучения организован на основе боевого опыта самих связистов и постоянно корректируется. В занятиях большой упор сделан на практику. В обучении учитывается специфика предстоящих боевых задач для каждого подразделения.
Задачи по обеспечению взаимодействия подразделений в бою, по своевременному обмену информацией о характере действий противника, а также по скрытому управлению войсками – одни из важнейших.