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05.02.2025 (08:30)

Штурмовики группировки войск «Запад» провели занятия по организации связи в бою на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО

Фото Видео

Специалисты отдельного батальона связи 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели занятия по организации связи в бою с военнослужащими штурмовых подразделений.

Связисты не только организуют связь в подразделениях дивизии. В их задачи входит и подготовка младших специалистов, прибывших для прохождения службы по контракту, а также военнослужащих штурмовых подразделений.

Процесс обучения организован на основе боевого опыта самих связистов и постоянно корректируется. В занятиях большой упор сделан на практику. В обучении учитывается специфика предстоящих боевых задач для каждого подразделения.

Задачи по обеспечению взаимодействия подразделений в бою, по своевременному обмену информацией о характере действий противника, а также по скрытому управлению войсками – одни из важнейших.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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