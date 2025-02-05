05.02.2025 (08:30)

Штурмовики группировки войск «Запад» провели занятия по организации связи в бою на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики группировки войск «Запад» провели занятия по организации связи в бою на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО

Специалисты отдельного батальона связи 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели занятия по организации связи в бою с военнослужащими штурмовых подразделений.

Связисты не только организуют связь в подразделениях дивизии. В их задачи входит и подготовка младших специалистов, прибывших для прохождения службы по контракту, а также военнослужащих штурмовых подразделений.

Процесс обучения организован на основе боевого опыта самих связистов и постоянно корректируется. В занятиях большой упор сделан на практику. В обучении учитывается специфика предстоящих боевых задач для каждого подразделения.

Задачи по обеспечению взаимодействия подразделений в бою, по своевременному обмену информацией о характере действий противника, а также по скрытому управлению войсками – одни из важнейших.

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