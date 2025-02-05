05.02.2025 (08:00)

В отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Южной группировки войск активно применяются мотовзводы для доставки материальных средств и личного состава на передовую



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Южной группировки войск активно применяются мотовзводы для доставки материальных средств и личного состава на передовую

В зоне специальной военной операции активно применяются мотовзводы. С помощью мотоциклов на линию боевых действий, подразделениям, ведущим боевые действия, доставляют необходимые материальные средства – продукты питания, воду, средства связи и боеприпасы.

Мототехника на передовой позволяет также проводить более безопасную и быструю ротацию личного состава, эвакуацию раненных и подвоз штурмовиков для выполнения боевых задач.

«Очень удобный в плане, чтобы залетать на передние позиции, маневренный и по полям хорошо едет. По дню стараемся особо не двигаться на технике. Бывает даже до семи-восьми ходок. От боеприпасов, до провизии. Все что необходимо, все можно закрепить. Был заход, укрепрайон надо было взять. Зашли хорошо мы туда. Ну встретили интенсивным огнем. Все равно нашими силами получилось подавить противника. Некоторая часть отступила, некоторые там же и остались. Стрелковый бой они обычно избегают. Редко такое бывает то, что они прям обороняются очень хорошо, но все равно такие случае да бывают.», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Чугун».

Мотоциклист при должной подготовке может привезти на передовые позиции значительно больший груз, значительно дальше и зачастую – значительно быстрее. При этом, высокая скорость и маневренность мотоцикла выгодно отличают его от, к примеру, квадроцикла – высокопроходимого и грузоподъемного, но достаточно медленного и громоздкого в лесистой местности.

Мотоциклы выигрывают среди остальной военной техники за счет узких колес, которые снижают риск наехать на мину и хорошо проходят по бездорожью. Габариты позволяют маневрировать, чтобы не стать мишенью для противника.

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