05.02.2025 (07:00)

Расчеты 120-мм и 82-мм минометов группировки войск «Север» уничтожили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты 120-мм и 82-мм минометов группировки войск «Север» уничтожили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения СВО

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и технике ВСУ в зоне проведения СВО с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений.

В свою очередь, расчеты 120 мм минометов «Сани» и 82 мм минометов «Поднос» выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника. По позициям противника ежедневно ведется беспокоящий огонь. Минометчики создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

Разведку, определение координат целей и корректировку ведут подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). После получения необходимых данных расчеты выдвигаются на замаскированные огневые позиции. Приведение орудия к бою проводится за считанные минуты.

Стоит отметить, что расчёты работают в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Стрельба ведется на разные дистанции в зависимости от выполнения боевых задач. Для расчёта 82 мм миномёта подходящими целями являются пехота, огневые точки и легкобронированная техника ВСУ. Расчёт возимого 120 мм миномёта поражает точки запусков БпЛА, укреплённые огневые позиции противника на более дальнем расстоянии. Минометные расчеты работают четко и профессионально.

Разведка постоянно передаёт новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по противнику.

Данные объективного контроля с разведывательных БпЛА подтверждают уничтожения целей.

Исходя из поставленной задачи, минометные расчеты могут вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление.

После выполнения боевой задачи расчеты минометов в кратчайшие сроки проводят маскировку орудий и оперативно убывают в укрытия.

Подобная боевая работа ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили, расчеты БпЛА. Задача – держать противника в постоянном напряжении.

Боевая работа расчетов орудий очень активная. Но никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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