Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.02.2025 (06:30)

Расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил скопление живой силы ВСУ и сорвал ротацию противника

Артиллерийские подразделения Южной группировки войск круглосуточно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне ответственности группировки.

Разведчиками было обнаружено, передвижение пехоты противника в направлении одного из опорных пунктов ВСУ.

Расчет гаубицы «Мста-Б» получил задачу и с помощью корректировки БпЛА нанёс удар по указанным целям.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение подразделениям ВСУ.

Работу орудий корректируют беспилотники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false