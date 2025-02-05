05.02.2025 (06:30)

Расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил скопление живой силы ВСУ и сорвал ротацию противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил скопление живой силы ВСУ и сорвал ротацию противника

Артиллерийские подразделения Южной группировки войск круглосуточно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне ответственности группировки.

Разведчиками было обнаружено, передвижение пехоты противника в направлении одного из опорных пунктов ВСУ.

Расчет гаубицы «Мста-Б» получил задачу и с помощью корректировки БпЛА нанёс удар по указанным целям.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение подразделениям ВСУ.

Работу орудий корректируют беспилотники.

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