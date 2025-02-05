05.02.2025 (06:00)
Экипаж вертолета Ми-28нм точными огневыми ударами сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы, сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
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