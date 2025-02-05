05.02.2025 (05:30)

В Запорожской области разведчики группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Запорожской области разведчики группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» противника

Операторы БПЛА отдельного разведывательного батальона группировки войск «Днепр» уничтожили станцию спутниковой связи «Старлинк» противника на Ореховском направлении в Запорожской области.

Разведчики круглосуточно выполняют мониторинг обстановки в зоне ответственности с применением беспилотников.

После обнаружения цели, замаскированной в заброшенной застройке, оператор дрона передал координаты на командный пункт.

На уничтожение цели был направлен ударный дрон, оператор которого точным сбросом поразил станцию спутниковой связи противника, лишив его возможности оперативного управления подразделением.

Также разведчики помогают штурмовым группам, наблюдая с воздуха за обстановкой. Они оперативно передают данные командирам, оказывают огневую поддержку, корректируют артиллерию на Ореховском направлении в Запорожской области.

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